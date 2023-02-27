اليوم السابع
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فحص الكاميرات والاستماع للشهود لكشف ملابسات العثور على جثة مجهولة فى كرداسة

الإثنين، 27 فبراير 2023 12:22 م
فحص الكاميرات والاستماع للشهود لكشف ملابسات العثور على جثة مجهولة فى كرداسة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمصرف ماء فى كرداسة، لكشف ملابسات الحادث، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان من المزارعين الذين عثروا على الجثة. 

 

ويواصل رجال المباحث فحص بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة، لكشف هوية الضحية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص فى كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة شخص ملقاة بمصرف مائى، يرتدى كافة ملابسه ولم يتم العثور بحوزته على اى متعلقات تشير لهويته.

 

تم نقل الجثة إلى المشرحة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث وفحص بلاغات التغيب للتوصل لهوياه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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