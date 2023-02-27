غلق 4 مراكز دروس خصوصية بدون ترخيص فى طوسون بمنتزه الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شن حي المنتزه ثان شرق الإسكندرية، برئاسة الدكتورة رباب مدنى رئيس الحى، حملة مكبرة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط واتخاذ الإجراء القانوني حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية مع المرور الدورى والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات، مشددا على ضرورة مداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.

وقامت اللجنة المشكلة بمشاركة، كل من مندوب من إدارة المتابعة الميدانية، ومندوب من إدارة إشغال الطريق، ومندوب من إدارة رخص المحلات والاتصال السياسي بالإدارة التعليمية بالمرور.

وأسفرت الحملة عن غلق 4 سناتر منطقة طوسون، ويأتي ذلك في نطاق الحملات للحد من استغلال الطلاب وأولياء أمورهم، في نطاق الحي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .



جانب من الحملة



جانب من غلق مراكز دورس خصوصية بدون ترخيص



غلق مراكز دورس خصوصية