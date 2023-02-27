حملات للكشف على مياه الشرب ومراكز الغسيل الكلوى بالغربية

وجه الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، بشن حملات مكثفة للكشف علي مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وذلك بعد تشكيل لجان مكبرة للإشراف والتوجيه الفني للإدارت الصحية والوحدات الصحية بدائرة المحافظة.

وأوضح، أنه تم سحب 5 آلاف و299 عينة من شبكات المياه للفحص الكيماوي والبكتريولوجي، و661 عينات طرود محطات مياه الشرب المرشحة والجوفية، و 86 عينة من مآخذ مياه الشرب من 44 محطة مياه شرب مرشحة ونقالى، طبقا للمادة 49 من القرار92 لسنة 2013 .

يذكر أن هناك 82 وحدة غسيل كلوى على مستوى المحافظة يتم المرور عليها واخذ عينات شهرية و22 حمامات سباحة يتم سحب عينات منها مع قياس نسبة الكلور المتبقي بمياه الحمام ، و 40 محطة صرف صحي و1826مدرسة بدائرة المحافظة، و19 مجزر وسلخانة ونقطة ذبيح يتم المرور عليها بصفة دورية للوقوف على مدى استيفاؤها للاشتراطات الصحية وإخطار مجالس المدن وإدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بالغربية .

وقال الدكتور أحمد الفقي مدير إدارة صحة البيئة، أنه يتم بصفة دورية المرور علي محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومخاطبة الشركة بجميع العينات الغير مطابقة لإتخاذ اللازم نحو إجراء غسيل وتطهير إستثنائي للشبكات والمحطات ، ومخاطبة مديري مراكز الغسيل الكلوي والأندية وأماكن حمامات السباحه ومديرية الري بالغربية بجميع العينات الغير مطابقة للعمل علي إجراء تطهير واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف، أنه تم سحب 52 عينة مخلفات صناعية من السيب النهائي للمنشآت الصناعية بدائرة المحافظة والتي تصرف على المجاري المائية طبقا للقانون 48 لسنة 82 مع إخطار مديرية الري بالغربية بنتائج التحليل لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم بحث 26 شكوى صحة بيئة وتم إزالة أسبابها وتحرير84 محضر مخالفة.