ضبط ما يقرب من 3 أطنان سكر تموينى مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 2 طن و880 كيلو سكر تمويني مدعم، داخل أحد محال تعبئه المواد الغذائية قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، ذلك في إطار إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وأفاد بيان: انه تم تشكيل حملة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وبرفقة محمود جبر كبير مفتشي المديريه بناءاً علي المعلومات الوارده إلى المديرية والتي تفيد قيام احد المواطنين بتجميع كميات كبيره من السكر التمويني المدعم من قبل الدولة للاتجار به في السوق السوداء بقصد التربح وبالتفتيش في مكان المشكو في حقه تم ضبط عدد 144عبوة سكر تمويني بإجمالي كمية قدرها 2 طن و880 كجم داخل محل لتعبئة المواد الغذائية وعليه تم مصادرة المضبوطات ونقلها إلى مقر فرع جملة بلبيس التابعة للشركه العامه لتجاره الجمله ببلبيس وتم عمل المحضر برقم 1499 لسنة 2023 ضدالمدعو" ر. أ .ع" صاحب محل التعبئة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.