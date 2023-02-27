صحة الدقهلية: المرور على 126 منشأة خلال أسبوع وإصدار قرار بإغلاق 5

الدقهليه شريف الديب

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أن إدارة العلاج الحر قامت بحملة وتم المرور على 126 منشأة طبية خاصة، تشمل 52 عيادة خاصة، و9 عيادات تخصصية ومستشفيات خاصة، إلى جانب 45 مراكزاً ومعملا من بينهم 4 مراكز غير مرخصة .

من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر ، أن الإدارة استصدرت قرار غلق لـ5 منشآت وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص، وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 7 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة .

كما أعرب فؤاد عن تقديره لفريق العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة .

وقد أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على جهود إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور محمد فؤاد، في تعقب المنشآت الطبية بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة .