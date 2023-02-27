شحن 207 آلاف طن من خام الكلنكر لدول أفريقيا عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم الإثنين، أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول سفن البضائع العامة، التى تقوم بشحن خام الكلنكر إلى دول أفريقيا المستورد الأول للخام عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة .

وسجل الميناء، شحن 207 ألف طن إلى الأسواق الأفريقية على متن 4 سفن بضائع عامة، واستقبلت السفينة GREAT VOYAGE القادمة من رومانيا، وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 34508 طن، وذلك لشحن 50 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار.

وسجل الميناء دخول السفينة BULK HONDURAS القادمة من تركيا، وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 32309 طن وذلك لشحن 49500 طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار حيث تعتبر المستورد الأول لخام الكلنكر من بين الدول الافريقية .

ووصل الميناء السفينة MAPLE HARBOUR القادمة من ميناء الاسكندرية، لشحن 48 ألف طن من خام الكلنكر إلى الجابون .

وانتهى الميناء من استقبال السفينة GLOBAL UNITY القادمة من السويس وذلك لشحن 60 ألف من خام الكلنكر إلى غانا .

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن ، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن، والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.