شحن 106 آلاف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار بميناء شرق بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن تواصل تصدير خام الكلنكر، إلى الأسواق الخارجية وخاصة أفريقيا عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة، حيث تعتبر الدول الافريقية المستورد الأول لخام الكلنكر فقد استقبلت السفينة PINOS القادمة من تركيا بحمولة كلية بلغت 32478 طن؛ حيث تتم عمليات الشحن، وتحميل 55600 طن من خام الكلنكر وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى كوت ديفوار.

كما سجل الميناء دخول السفينة LOWLANDS القادمة من اليونان بحمولة 34229 طن وذلك لشحن 51 الف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة LEALE القادمة من تركيا بحمولة 4831 طن وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن تمهيدا لبدء عمليات الشحن على الأرصفة.