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زيلينسكى: الوضع حول مدينة باخموت يزداد صعوبة وتعقيدا

الإثنين، 27 فبراير 2023 10:38 م
زيلينسكى: الوضع حول مدينة باخموت يزداد صعوبة وتعقيدا زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع حول مدينة باخموت يزداد صعوبة وتعقيدا، متابعا: "نحتاج طائرات مقاتلة من أجل الدفاع عن سماء أوكرانيا"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق دعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين روسيا لسحب قواتها على الفور من أوكرانيا واستعادة حقوق الإنسان داخل حدودها وخارجها.

وقال الوزير البريطاني -في كلمة خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- إن "الغزو الروسي لأوكرانيا وما يسمى بعمليات الضم غير القانونية تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف أن لجنة التحقيق التي شكلها هذا المجلس العام الماضي اثبتت وقوع العديد من جرائم حرب قد ارتكبت في أوكرانيا، لافتا إلى أن القوات الروسية ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق منهجي.

وأكد ضرورة إدانة تصرفات روسيا من قبل المجلس، قائلا "لا يمكننا أن نسمح لهذا السلوك أن يمر دون حساب، يجب ألا تتكرر هذه الأعمال البربرية، يجب أن يتمتع الشعب الأوكراني بالعدالة".

 

 

 

 


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الحرب الروسيه الاوكرانيه

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