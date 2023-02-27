وزيرة الخزانة الأمريكية تزور أوكرانيا.. وتؤكد الدعم الأمريكي لكييف

وكالات

زارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الإثنين، كييف، بشكل مفاجئ، لإعادة تأكيد الدعم الأمريكي لأوكرانيا في مقاومتها الهجوم الروسي.

والتقت يلين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين حكوميين رئيسيين آخرين بعد أيام فقط من بداية العام الثاني للحرب، وكررت التأكيدات الأمريكية التي أعلنها الرئيس جو بايدن قبل أسبوع في كييف.

وقالت يلين في مكتب الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال: "أمريكا ستقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر".

وأعلنت يلين، تحويل مبلغ 1.25 مليار دولار إلى أوكرانيا ضمن حزمة المساعدات الاقتصادية الأمريكية المقدرة بـ 9.9 مليار.

الوزيرة الأمريكية قالت أيضا، "ننظر في طلب أوكرانيا بفرض عقوبات على قطاع الطاقة النووية الروسي لكن ندرس العواقب المحتملة على بعض حلفائنا".

ومضت قائلة "حذرنا الصين من دعم روسيا ماليا ما يعد انتهاكا للعقوبات الأمريكية".