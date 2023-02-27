رئيس جامعة المنوفية: زيادة دعم بنود الأبحاث والتجارب العلمية ببعض الكليات

المنوفية - محمد فتحى

تراس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماعً لجنة مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية أون لاين، عبر المنصات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة، في بداية الاجتماع، قامت اللجنة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، وناقشت مايستجد من أعمال.

وأعلن القاصد خلال الاجتماع عن زيادة دعم بنود الأبحاث والتجارب العلمية ببعض الكليات، لتلبية متطلبات الباحثين بالأقسام، كما وافقت اللجنة علي شراء بعض الأجهزة للأقسام العلمية ببعض الكليات.

وأشار القاصد إلي أن اللجنة وافقت علي استرداد الرسوم الدراسية التي سددها بعض أعضاء الهيئة المعاونة المسجلين للحصول علي درجات علمية والمقيدين لدرجات الماجستير والدكتوراة خارج الجامعة.

كما وجه القاصد الكليات بضرورة عمل مشروعات تطبيقية يكون لها مردود تطبيقي فعلي لخدمة العملية البحثية والطلاب بالجامعة واكد رئيس الجامعة علي ضرورة متابعة تنفيذ الخطط البحثية بكليات الجامعة لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والصحية والبيئية بالمحافظة ، وتفعيل دور البحث العلمي في دعم المنظومة الصحية، والحد من تلوث البيئة والهواء والمياه والتربة، وتحلية مياه البحر، والحد من ملوحة التربة، واستخدام الطاقة المُتجددة، واستخدام أساليب الري الحديثة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.