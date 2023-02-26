تغيير اسم كلية التجارة بجامعة المنوفية لكلية" الأعمال".. تعرف على التفاصيل

شارك اليوم الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى عقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، بمقر جامعة الأقصر.

وأكد القاصد على أن المجلس ناقش إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 7 مارس المقبل، واعداد نظام إلكترونى لتسهيل إجراءات التقديم لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المصرية. مضيفا أن وزير التعليم العالى أكد خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف القوافل الطبية والبيطرية والزراعية بكافة المحافظات بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة" وزيادة جهود الجامعات فى محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وتوجيه البحث العلمى للتعامل مع التحديات التى تواجه المحافظات كما ناقش المجلس عددًا من الملفات الجامعية.

وأشار القاصد إلى توجيهات الوزير بمتابعة تنفيذ كافة الخطط البحثية التى قدمها نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحوث، لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المجتمع المصرى فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، وتفعيل دور البحث العلمى فى مواجهة القضية السكانية، ودعم المنظومة الصحية، والحد من تلوث البيئة والهواء والمياه والتربة، وتحلية مياه البحر، والحد من ملوحة التربة، واستخدام الطاقة المُتجددة، واستخدام أساليب الرى الحديثة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وأضاف رئيس جامعة المنوفية أن وزير التعليم العالى أثنى على إدراج 14 جامعة مصرية فى تصنيف QS البريطانى للجامعات لعام 2023، الذى يضم ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، كما أشاد بإدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية منهم جامعة المنوفية ضمن نتائج تصنيف ويبوميتركس الإسبانى العالمى webometrics لعام 2023، والذى يضم ترتيب أكثر من 31 ألف مؤسسة للتعليم العالى حول العالم. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات فى تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمى فى المجلات العالمية.

وأعلن القاصد أن المجلس وافق على تغيير مسمى كلية التجارة جامعة المنوفية ليصبح "كلية الأعمال" جامعة المنوفية.