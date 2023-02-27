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رئيسة المفوضية الأوروبية: الالتزام بالعمل بجميع بنود بروتوكول أيرلندا الشمالية

الإثنين، 27 فبراير 2023 06:19 م
رئيسة المفوضية الأوروبية: الالتزام بالعمل بجميع بنود بروتوكول أيرلندا الشمالية فون دير لاين
كتب أحمد عرفة

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قالت فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه سيتم الالتزام بالعمل بجميع بنود بروتوكول أيرلندا الشمالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت فون دير لاين، أن بنود الاتفاق تتصدى لجميع مخاوف الشركات التجارية، متابعة: نعمل على توفير المستلزمات والمواد الطبية في أيرلندا.

فيما قال رئيس وزراء بريطانيا، ريشى سوناك: نعمل على تنحية الخلافات مع الاتحاد الأوروبي.

وفى وقت سابق أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، تعديل النص القانوني للبروتوكول المتعلق بإيرلندا الشمالية، مشيراً إلى بدء "فصل جديد" في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد الاتفاق.

وأضاف أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يتعلق بالاستقرار في إيرلندا الشمالية ويحل كافة المشكلات على الأرض.

وتوصلت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي الى اتفاق يضع حداً لخلافهما في شأن عمليات المراقبة لمرحلة ما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية، الاثنين، نقلاً عن مصدر حكومي بريطاني.

واجتمع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ويندسور قرب لندن لإجراء "محادثات نهائية" بشأن هذا الملف المتوتر. ومن المقرر أن يعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد الظهر.

 

 


فون دير لاين

سوناك

بريطىانيا

ايرلندا الشماليه

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