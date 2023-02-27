اليوم السابع
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الإثنين، 27 فبراير 2023 12:57 م
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حياة كريمة..محافظ قنا يدشن الافتتاح التجريبى لمشروعات قرية السمطا بحرى (صور)

الإثنين، 27 فبراير 2023 12:37 م
حياة كريمة..محافظ قنا يدشن الافتتاح التجريبى لمشروعات قرية السمطا بحرى (صور) افتتاح مدرسة بقرية السمطا
قنا صابر سعيد

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واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولته الميدانية بمركز دشنا، بالافتتاح التجريبي لعدد من المشروعات الخدمية الخاصة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار احتفال المحافظة بالعيد القومي.

 

استمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلي لعدد من المشروعات، عقب إطلاق إشارة بدء التشغيل التجريبي لها، وهي مدرسة وحدة السمطا بحري المجمعة الابتدائية المشتركة، والتي تم تنفيذها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، حيث تم افتتاح مبني جديد ملحق بالمدرسة يضم 14 فصل ليصل إجمالى عدد الفصول بالمدرسة إلى 66 فصل دراسي وتبلغ مساحة الموقع العام للمدرسة 6355 م2، بتكلفة إجمالية بلغت 9 مليون 617 ألف جنيه، تضاف إلي إجمالي عدد المدارس التي تم انشائها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز دشنا  17 مدرسة تضم 194 فصل دراسي بتكلفة اجمالية 71 مليون و 970 ألف جنيه، بينما بلغ عدد المدارس التي تم تطويرها ورفع كفاءتها 22 مدرسة تضم 339 فصل دراسي بتكلفة إجمالية 42 مليون 450 ألف جنيه.

 

وأطلق محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبي لنقطة إسعاف السمطا بحري وتتكون من مبني من طابق واحد علي مساحة 781 م2 وتحتوي علي " سكن للطاقم الطبي، غرفة مولد، غرفة تحكم، 2 جراج لسيارات الإسعاف"، ودشن الداودي إشارة التشغيل التجريبي لرفع كفاءة وحدة التضامن الاجتماعي بالسمطا بحري والتي تقع علي مساحة 225 م2 ومكونة من طابقين وتحتوي علي " 3 غرف تأهيل، غرفة عزل، 3 غرف حضانة، غرفة وحدة اجتماعية، 3 غرف ورش تدريب، مشورة اقتصادية، وحدة تدخل مبكر ."

 

افتتاح مدرسة بقرية السمطا
افتتاح مدرسة بقرية السمطا

 

محافظ قنا يفتتح مدرسة بقنا ضمن حياة كريمة
محافظ قنا يفتتح مدرسة بقنا ضمن حياة كريمة

 

مشروعات حياة كريمة بقنا
مشروعات حياة كريمة بقنا

 

نقطة اسعاف حياة كريمة
نقطة اسعاف حياة كريمة

 


حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقنا

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