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محافظة قنا تبدأ التشغيل التجريبى لعدد من مشروعات حياة كريمة بدشنا.. صور

الإثنين، 27 فبراير 2023 12:22 م
محافظة قنا تبدأ التشغيل التجريبى لعدد من مشروعات حياة كريمة بدشنا.. صور مركز شباب أبو دياب غرب
قنا صابر سعيد

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أطلق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبى لعدد من المشروعات الخدمية التى تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرية أبو دياب غرب التابعة لمركز دشنا، وذلك فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومى، رافقه عدد من المشرفين على مشروعات "حياة كريمة" فى المحافظة، وعمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا وعدد من القيادات التنفيذية.

 

وأطلق محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبى لمجمع خدمات المواطنين بأبو دياب غرب، والذى يتكون من 3 طوابق ويقع على مساحة 420 م2 ويحتوى على "مركز تكنولوجى، سجل مدنى، مكتب تموين، شهر عقارى، بريد، مكتب تضامن اجتماعى، وحدة محلية، مجلس محلى ".

 

 وأعطى الداودى، إشارة بدء التشغيل التجريبى لرفع كفاءة وحدة التضامن الاجتماعى بأبو دياب غرب والتى تقع على مساحة 340 م2 ومكونة من طابقين وتحتوى على " غرف تأهيل، غرفة عزل، 3 غرف حضانة، غرفة وحدة اجتماعية، 3 غرف ورش تدريب، مشورة اقتصادية، وحدة تدخل مبكر ".

 

وتفقد محافظ قنا ملعب النجيل الصناعى ضمن أعمال التطوير التى تمت بمركز شباب أبو دياب غرب بعد دخولها الخدمة تجريبيا، موضحا أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لكافة التطورات الخاصة بمبادرة حياة كريمة فى مختلف القطاعات، بما يساهم فى إحداث نقلة نوعية فى الخدمات الأساسية للمواطنين مشيدًا بتكاتف جهود الأجهزة التنفيذية فى تحالف واسع لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات وتحقيق إنجازات لم تشهدها قرى المحافظة من قبل. 

 

 

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مركز شباب أبو دياب غرب

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بدشنا
مشروعات حياة كريمة بدشنا

 


حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مركز دشنا

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