حملات موسعة بشرق مدينة نصر لرفع الإشغالات ورصف الطرق.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

نفذ حى شرق مدينة نصر بالقاهرة، برئاسة اللواء أحمد جودة، حملات موسعة بالتنسيق مع إدارة الإشغالات لرفع الإشغالات، شملت إزالة حواجز حديد وسلاسل من شارع أحمد أبو العلا المنطقة الثامنة، ورفع الإشغالات وإزالة مخالفات الباعة الجائلين بشارع عباس العقاد.

وفى السياق، شهد حي شرق مدينة نصر، رفع كفاءة شبكة الطرق فى إطار الاهتمام بالمظهر الجمالي، والحضاري اللائق بشوارع وميادين الحي، حيث جار استكمال أعمال رصف الشوارع بالمنطقه التاسعة، في إطار تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية والاستثمارية للتطوير، وبالتنسيق مع إدارة الطرق تم استكمال أعمال الرصف بالمنطقة التاسعة، واستكمال أعمال رصف وتطوير بعض شوارع 9 أمتار.

وفي إطار تكثييف الجهود اليومية المبذولة لرفع كفاءة شبكة الإنارة بشوارع الحي، تم تركيب عدد 15 كشاف ليد بشارع حافظ رمضان بجوار سيتى سنتر، وتركيب عدد 23 كشاف ليد بمشروع 33 عمارة من حسن المأمون، و تركيب 3 كشاف ليد بشارع عمر زعفان، وعمل إصلاح كابلات بشارع عبد السلام الشهاوى، وإصلاح كابلات وتركيب كشاف ليد بشارع ياسين راغب، وإصلاح فازات بكشك الانارة بالسويسرى ب، وإصلاح فازات بكشك الانارة باسكان الجيزه بالحى العاشر.

وفي إطار الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين سكان المنطقه المحيطه بشارع ابراهيم ناجي م 10 تم تبليط الممر المؤدي الي شينزو ابي شارع ابراهيم ناجي لخدمه أهالي المنطقة، وبالتنسيق مع إدارة الطرق تم استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة أرصفة بشوارع تعاونيات الحي الثامن.

كما تم غلق وتشميع مجزر فراخ بالعنوان 8 شارع شوقى عبد ربة مدينة الأمل حاليا (الهجانة ) لادارتة بدون ترخيص.