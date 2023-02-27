حملات لتشجير ونظافة مركز صدفا بأسيوط ضمن فعاليات مبادرة اتحضر للأخضر.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المبادرات والفعاليات التي تقدم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة بمراكز وقرى المحافظة، خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية واستراتيجية مصر 2030، لافتاً إلى ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي يتم زراعتها وزيادة المساحات الخضراء، مشيراً إلى استمرار تنفيذ فعاليات مبادرة "حلوة يا بلدي" ضمن حملات التوعية البيئية والتشجير التي يتم تنظيمها بقرى المركز في إطار فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتحضر للاخضر" و "زراعة 100 مليون شجرة".

وفي هذا الإطار قامت إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بتنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير بقرية أولاد إلياس بمركز صدفا بمشاركة مجتمعية من جمعية "عالخير نتعاون"، التي قامت بتوفير الأشجار اللازمة وبالتعاون والاشتراك مع إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز صدفا والوحدة المحلية بقرية أولاد إلياس، وذلك بإشراف خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وبمشاركة وحضور أحمد سيد نائب رئيس مركز صدفا ، وفرغلي رئيس قرية أولاد إلياس، والمهندس رجب محمود مدير المخلفات الصلبة بالمحافظة ، وإبراهيم فوزي مسئول المتابعة بإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، وحمدي عشري مسئول المخلفات الصلبة بالمركز ، وعبير عبد المطلب رئيس مجلس إدارة جمعية عالخير نتعاون ، ويسري فؤاد المدير التنفيذي للجمعية وعدد من مسؤلي الجمعية.

كما تم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من نقاط التجميع الموجودة بالقرية ، وإلغاء نقاط تجميع المخلفات الموجودة بجوار المدارس ، وزراعة عدد من الأشجار من نوع (الفيكس والجهنمية) بالمواقع والتأكيد على المسؤولين بالمدارس بضرورة رعاية تلك الأشجار والحفاظ عليها، وزراعة عدد من الأشجار المثمرة داخل المدارس من نوع البرتقال والليمون والجوافة بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توعية مع التلاميذ والمعلمين بمدارس القرية وتوعيتهم بأهمية النظافة والتخلص السليم من المخلفات والحفاظ على البيئة من التلوث.



حملات تشجير (11)



حملات لتشجير ونظافة مركز صدفا بأسيوط (1)



حملات لتشجير ونظافة مركز صدفا بأسيوط (2)



حملات لتشجير ونظافة مركز صدفا بأسيوط (3)



حملات لتشجير ونظافة مركز صدفا بأسيوط (4)



حملات لتشجير ونظافة مركز صدفا بأسيوط (5)