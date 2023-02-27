جامعة المنوفية تنظم لقاءً تعريفيًا عن المشروع الوطنى للقراءة

المنوفية - محمد فتحى

استضافت جامعة المنوفية ، برعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لقاءً تعريفيًا عن أنشطة ومنافسات "المشروع الوطني للقراءة"، والتعريف بمسابقة "القارئ الماسي" لطلاب الجامعة.

ورحب رئيس الجامعة بالدكتور هشام السنجرى مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمى فرع مصر وأفريقيا، الدكتور عبده إبراهيم مدير جودة الأنشطة بمؤسسة البحث العلمى المحاضرين فى اللقاء، مشيدا بالمشروع الوطنى للقراءة وخاصة منافسة القارئ الماسى الموجهة لطلاب الجامعات، وهو مشروع ثقافى تنافسى مستدام يهدف إلى توجيه الشباب والأطفال لمواصلة القراءة الإبداعية التى تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وانتاج الجديد منها، والعمل على إحداث نهضة فى القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع مما يحقق استدامة معرفية تجعل جمهورية مصر العربية متصدرة ثقافيا بجميع أبنائها، مشيرا إلى طلاب الجامعة الفائزين فى النسخة الأولى والثانية من المسابقة وتحقيق مراكز متقدمة.

وتم خلال اللقاء استعراض أهداف المشروع الوطنى للقراءة والذى يستهدف تمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية، وتعزيز الحس الوطنى والشعور بالانتماء عبر دعم القيم الوطنية والإنسانية، وتقديم مشروع ثقافى نموذجى مستدام قائم على أسس علمية لتشجيع مشروعات مماثلة.

وجدير بالذكر أن الجهات الداعمة للمشروع الوطني للقراءة هى مؤسسة البحث العلمى بالإمارات، ووزارة التعليم العالى ووزارة التضامن وبنك المعرفة المصرى.

وخلال اللقاء قامت الدكتورة نانسى أسعد بتعريف الطلاب بالمنافسة وكيفية التسجيل بها موضحة أن الجوائز قيمة حيث يحصل الفاىز الأول على مستوى الجمهورية على جائزة مالية قدرها مليون جنيه وكأس القارئ الماسى،، والثانى نص مليون جنيه، والثالث ربع مليون جنيه، ويحصل الفائزين من الرابع إلى العاشر على مئة الف جنيه، وشجعت الطلاب إلى سرعة التسجيل والاشتراك فى المسابقة، موضحة أنه تم اختيار الدكتور محمد عبدالعال منسق عام للجامعة فى المسابقة، وتعيين منسق فرعى بكل كلية لمساعدة الطلاب الراغبين فى الاشتراك وتعريفهم بكافة الضوابط والشروط ومساعدتهم فى جميع احتياجاتهم، متمنية التوفيق للجميع.

حضر اللقاء التعريفى الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور اسامه مدنى عميد الآداب والدكتور أمجد عمارة عميد التجارة.

هذا وافتتحت الدكتورة نانسى أسعد وهشام السنجرى مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمى فرع مصر وأفريقيا، الدكتور عبده إبراهيم مدير جودة الأنشطة بمؤسسة البحث العلمى الكشك الذى تم تأسيسه ليكون مقر للمسابقة والذى يقدم كافة التعريفات اللازمة للطلاب، وطرق التسجيل للمسابقة.