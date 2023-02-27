توقيع الكشف على 99 ألف طالب بالدقهلية ضمن مبادرة القضاء على فيروس سى

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن توقيع الكشف الطبي علي 99 ألفا و113 طالبا وطالبة، على مستوى المحافظة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي، للعام الدراسي 2023/2022، من إجمالي 128 ألفا و964 طالبا وطالبة، بنسبة إنجاز77 %.

وأعلن "المحافظ " عن توقيع الكشف الطبي على 933 مواطنا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف علي مرضي ضمور العضلات منذ انطلاق الحملة وحتي الآن، والتي يتم تنفيذها داخل عيادة العباسي للتأمين الصحي بالمنصورة.

وأكد "مختار"، أن الرئيس السيسي يولي الإهتمام بصحة وحياة المواطنين أهمية كبيرة، لذا اطلق العديد من المبادرات الصحية، ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم لهذه المبادرات للوصول الي كافة أطياف الشعب في مختلف قري ومدن مصر.

وأوضح الدكتور محمد عبدالخالق مدير عام التأمين الصحي بالدقهلية، نتائج مبادرة القضاء علي فيرس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي أسفرت عن عدد 41 حالة إيجابية per، وعدد 16 حالة سلبية per ، وعدد الحالات التي تلقت العلاج بلغت 40 حالة، كما أوضح أن نتائج مبادرة الكشف علي مرضي ضمور العضلات اسفرت عن عدد 16 حالة مؤكدة ضمور عضلات شوكي اقل من سنتين، 26 حالة مؤكدة ضمور عضلات شوكي أكبر من سنتين، و171 حالة شلل دماغي، 32 حالة اضطرابات وراثية، 3 حالات صرع، 127 حالة دوشين، و 3 حالات ضمور عضلي بيكر، و269 حالة أخرى.