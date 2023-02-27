توقعات بعاصفة ثلجية جديدة تضرب ولاية كاليفورنيا.. فيديو وصور

كتبت : شيماء عبد المنعم

أكد تقرير جديد أنه من المتوقع تعرض ولاية كاليفورنيا لعاصفة أخرى بعد أن تسبب الطقس الشتوى التاريخى فى درجات حرارة متجمدة، وتسبب فى تساقط الثلوج، ما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق وترك عشرات الآلاف من الأشخاص بدون كهرباء.

ولا يزال جزء كبير من الولاية يعاني من آثار عاصفة شتوية استمرت عدة أيام، والتي شهدت حتى غبارًا من الثلج على لافتة هوليوود وأكثر من ثلاثة أقدام في الجبال الشمالية، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



الأهالي يحاولون دخول سياراتهم



السيارات تغرق وسط العاصفة

الفيضانات تجرف عربات السكن المتنقلة

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت أيضًا عربات سكن متنقلة جرفت فى أنهار منطقة لوس أنجلوس وسط فيضانات واسعة النطاق وشرارات تتطاير من خطوط الكهرباء المنهارة.



العاصفة تغطي الاشجار

عاصفة ثلجية غير مسبوقة تضرب كاليفورنيا الأمريكية

وضربت عاصفة ثلجية غير مسبوقة جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما تهدد أمطار غزيرة مناطق أخرى بالفيضانات، وتهب على المنطقة المعروفة بشمسها الساطعة وأشجار النخيل إحدى أشدّ العواصف الشتوية منذ عقود. وأُغلقت بعض الطرق السريعة الرئيسية بسبب الجليد والثلوج، مثل أجزاء من الطريق السريع الذي يربط المكسيك والولايات المتحدة وكندا، ومن غير المتوقع إعادة فتحها سريعا، خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية حذّرت من أنه قد يكون لتساقط الثلوج عواقب "خطيرة وربما مميتة" على الطرق في جنوب كاليفورنيا.



رجل وابنه وسط العاصفة

وأتت الثلوج والرياح على خطوط الكهرباء ما أدى إلى حرمان 100 ألف منزل من الكهرباء في كاليفورنيا، وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية أنه حتى الوديان "التي لا تتساقط فيها الثلوج" قد يغطيها رداء أبيض، وظهر مقدّمو نشرات الطقس عبر القنوات المحلية والثلوج تصل إلى ركبهم، بعدما اعتادوا الإعلان عادة عن شمس ساطعة، في دليل على أن هذه العاصفة الثلجية غير عادية.

لكن لن يتمتع جميع سكان المنطقة بتساقط الثلوج، فسكان كاليفورنيا الذين يعيشون على علو منخفض قد يتعرضون لخطر فيضانات وانزلاقات في التربة، بعد هطل أمطار غزيرة متوقعة، ولم يقتصر الطقس الشتوي على كاليفورنيا فقط، بل ما زال الغرب الأمريكي باتجاه الشمال يشهد إغلاق طرق في وايومينغ، بينما تساقطت في أوريغون نسبة ثلوج غير مسبوقة.



سقوط شاحنة سكن