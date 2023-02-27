"تموين بورسعيد": لن نسمح بالفساد فى الأسواق واستغلال المواطنين

أكد محمد عوض مدير عام مديرية التموين و التجارة الداخلية ببورسعيد ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين.

وأضاف في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والإحتكار، واستغلال المواطنين ويتابع يومياً نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق المحافظة بالتعاون بين إدارات التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطرى، وباقى الأجهزة المعنية.

وفي سياق متصل، تمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وبالتنسيق مع شرطة مباحث التموين، من تحرير ( 54 ) محضر تموينى بمناطق متفرقة في أنحاء المحافظة، حيث تم ضبط 200 كيلو جرام من الجبن الأبيض معبأ داخل صفائح يعلوها الصدأ وينبعث منها روائح كريهة داخل أحد المحال بالزهور.

وتمكن رجال الرقابة من ضبط 250 كيلو جرام سمن داخل معمل حلويات مجهول المصدر مخالف لقرار وزير التموين بمنع السلع مجهولة المصدر من التداول، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم تحرير(15) محضر عدم إعلان عن أسعار و (10) محاضر شهادات صحية و(3) محاضر عدم إعلان عن غاز بوتاجاز و(4) محاضر عدم إعلان عن وجود مخزن.