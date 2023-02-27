تفاصيل مؤتمر "الهندسة من أجل التنمية المستدامة والمناخ" بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ-محمد سليمان

بدأت أعمال المؤتمر العلمى السنوى الثالث "الهندسة من أجل التنمية المستدامة وتحديات المناخ" بكفر الشيخ، الذى ينظمه المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، برئاسة الدكتور مصطفى كامل عميد المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا، والدكتورة داليا على الترامسى مقرر المؤتمر.

وبدأ المؤتمر بحضور لفيف من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الهندسة والمعاهد العليا والقيادات التنفيذية المعنية والإعلاميين وأساتذة الجامعات، ومن أبرزهم: الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا سابقا، والدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس جامعة طنطا سابقا، والدكتور عماد عثمان نائب رئيس جامعة طنطا سابقا، والدكتورة هدى درويش أستاذ ورئيس قسم الأديان المقارنة بجامعة الزقازيق، والكاتب الصحفي الدكتور محمد ثروت، والشيخ أحمد عبد الفتاح بمديرية أوقاف كفر الشيخ، والقمص بطرس بطرس وكيل مطرانية دمياط وكفر الشيخ وعضو بيت العائلة المصرية، والدكتورة أمانى شاكر عميد كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ ، وعدد من الشخصيات الأكاديمية ورموز المجتمع المدنى.

وأوضح عميد المعهد، أن المؤتمر سيناقش 32 بحثا علميا مشارك من مختلف التخصصات خلال 6 جلسات علمية و 4 محاضرات عامة على مدار يومين.

وأكد الدكتور مصطفى كامل عميد المعهد، أهمية هذا المؤتمر كونه يلقى الضوء على أحدث البحوث والدراسات والتقنيات في مجالات الهندسة وعلاقتها بالتنمية المستدامة و تحديات المناخ والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات و التوجه الأخضر الأخضر والذكاء الاصطناعى وغيرها بالإضافة إلى عرض أحدث ما توصل اليه العلماء والباحثين والمهندسين لتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات واستخدامات الذكاء الاصطناعى فى تحسين استخدام الطاقة، بالإضافة الى دور العلوم الاساسية فى الحلول التكنولوجية وابراز الجهود العلمية الحديثة فى تصميم المدن الذكية. وأوضح دكتور مصطفى كامل عبد السميع يوسف رئيس مجلس الإدارة، أهمية تكاتف جهود المؤسسات العلمية والأكاديمية من أجل تحقيق خطط الدولة التنموية من خلال تقديم الأفكار والمشاريع المبتكرة والمتطورة لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية و خاصة تحديات تغير المناخ، مشيدا بالجهود المبذولة التى اتخذتها الدولة لتحقيق التنمية و رؤية مصر 2030 و ظل الجمهورية الجديدة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا على الترامسى أن المؤتمر يعتبر عرضاً علميا متميزا لاستعراض البحوث العلمية التطبيقية و الأفكار الجديدة، وخبرات التطوير العملية التي تركز على كل من الجانب النظري والعملي للأكاديميين والباحثين والمهندسين والمتخصصين في الصناعة.

واستعرضت مقرر المؤتمر أهم الجهود والاستعدادات والتجهيزات التى سبقت هذا المؤتمر من خلال دعم الدكتور مصطفى كامل، عميد المعهد وتسخير كل الإمكانيات من اجل انجاح هذا الحدث العلمى المهم.

ويتضمن المؤتمر عدد من المحاور المهمة التى ستناقش خلال الجلسات العملية التى ستعقد على مدار يومى الانعقاد وهى كالتالى:

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- اتجاهات العلاقة بين التكنولوجيا والتغير المناخى

- استخدام التقنيات الحديثة فى التكيف مع تغير المناخ

- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين استخدام الطاقة

- تطوير البنية التحتية للاتصالات

- تعظيم استخدام التكنولوجيا فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى

- المدن الذكية

- التعرف على المدن الذكية المستدامة

- تحديد مؤشرات الوصول إلى المدن الذكية المستدامة

- مواصفات المدن الذكية

- التحول الرقمى وكيف يتم تطبيقه فى مصر

- استراتيجيات التكيف مع التغير المناخى

- طرق التخفيف من أثار التغير المناخى

- التداعيات وآليات التكيف مع التغير المناخى

- إقتصاديات التكيف المناخية

- تطبيقات لمواجهة التغيرات المناخية فى مصر

- التوجه الأخضر الصديق للبيئة

- التعرف على نمط المبانى الخضراء

- تطبيق مفهوم العمارة الخضراء فى التصميم وإنشاء المبانى

- فوائد تطبيقات مفاهيم العمارة الخضراء والإنشاءات المستدامة

- مواد البناء الصديقة للبيئة

- تكامل العلوم الأساسية الهندسية لدعم الاستدامة

- دور العلوم الأساسية فى الحلول التكنولوجية

- نمذجة الأنظمة الهندسية والحيوية

- خصائص حلول المعادلات التفاعلية ودورها فى الحلول الهندسية

- دراسة استخدامات المواد المسامية فى التحلية

- دراسات المواد الكيميائية للحد من المشاكل الصناعية الهندسية