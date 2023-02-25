رئيس جامعة كفر الشيخ: مبادرة السلام بين دول النيل تجمع طلابا من ثقافات مختلفة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالمبادرة الطلابية "المحبة والسلام بين دول حوض النيل"، التي أطلقها، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجامعة الأقصر اليوم السبت، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات المصرية، وقيادات الوزارة، والدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وقال د. دسوقي ان المبادرة تجمع الطلاب من مختلف الثقافات بدول حوض النيل، باعتبارهم سفراءً لبلادهم، مضيفا أن معرض "أيادي الجنوب في طريق الكباش" بدعم من المؤسسة المصرية للتنمية المُتكاملة "النداء" الذي تفقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اشتمل على عرض منتجات يدوية نفذها أهالي بعض القرى بعد تدريبهم بشكل متميز.