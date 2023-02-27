تعليم الوادى الجديد: تقييم مجموعة من مسابقات الاتحادات الطلابية "صور"

الوادي الجديد- ماهر البهنساوى

أعلن سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، استكمال تقييم مجموعة من المسابقات الخاصة بأنشطة الاتحادات الطلابية بالتنسيق مع توجيه عام التربية الاجتماعية، حيث جرى اليوم الاثنين تقييم الفائزين بالمركز الأول على مستوى إدارة باريس التعليمية بمجموعة من المسابقات منها بيت العائلة، الرائد المثالى، التلميذ المثالى، الملتقى الفكرى، وذلك فى إطار الاستعداد لاختيار أفضل العناصر وتتويجها بالمراكز الأولى على مستوى المديرية ومن ثم الصعود للتقييم على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، عقد مدير قطاع التعليم بالمحافظة، اجتماعا بمديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث جرى مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة كان أبرزها، تفعيل مجموعات دعم الطلاب على مستوى مدارس المحافظة خاصة بالمناطق النائية والبعيدة من خلال اختيار مجموعة من المعلمين المتميزين ذوى الخبرات بحيث يتولى كل معلم رعاية عدد من الطلاب وتقديم الدعم لهم، والتجهيز .

ووجه مدير التعليم بالمحافظة بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تنفيذ مجموعة من المسابقات الرمضانية ( ثقافية _ رياضية _ علمية و ترفيهية وغيرها)، بالتنسيق مع توجيه الأنشطة التربوية المختلفة لإضفاء أجواء رمضانية متميزة بنفوس طلاب المحافظة وأولياء الأمور طوال لياليه المباركة، والعمل الدؤوب فى سبيل تهيئة بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب ودعمهم بشتى المجالات والمشاركة بالأنشطة التربوية المختلفة وتنمية وصقل مهاراتهم.



تقييم مسابقات الاتحادات الطلابية



اللجنة



تقييم مسابقات الاتحادات الطلابية