تعرف على مشروع "الهوية البصرية" فى أسوان.. تفاصيل

أسوان- صلاح المسن

يهدف مشروع "الهوية البصرية"، إلى إبراز القيم الجوهرية الثقافية والتاريخية للمدن والمحافظات، وإضفاء الهوية البصرية على كل الملامح المميزة للمحافظات، وتقديم تجربة متكاملة للتعريف بجوانب المحافظات الثقافية، ومشروع "الهوية البصرية" يستهدف تكوين شخصية بصرية لمصر والدعاية والترويج السياحى لها، تستعيد أسوان هويتها البصرية من خلال التصميمات المصممة بطراز مميز ضمن مشروعات الهوية البصرية لمحافظة أسوان، والتى تحمل الهوية البصرية للمحافظة.

كما تقوم الأجهزة المعنية بأسوان، بالمتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق مخرجات مشروع الهوية البصرية، الذى يعد البصمة الوراثية لمحافظة أسوان، يجرى تنفيذه بمدينة أسوان وفقاً لمفردات ورموز مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان.

ومن خطوات مشروع "الهوية البصرية" بتصميم "لوجو" مميز خاص بأسوان، وهو لوجو حال ظهوره فى أى مكان فى العالم يعرف الجميع أنه خاص بأسوان.

وتم ضع هذا اللوجو على عدد كبير من المبانى والمنشآت الحكومية وفى المواقع الأثرية والسياحية والفنادق، بجانب وضعه على وسائل التنقل الداخلية، وسيارات التاكسى، والفلوكات النهرية كما تم وضع اللوجو على أعمدة الإنارة بشارع كورنيش النيل فى مدينة أسوان.

حيث يهدف مشروع الهوية البصرية لأسوان، إلى إظهار أسوان بشكل جديد يجمع بين عراقة الماضى وأصالة الحاضر

وتساهم أعمال الهوية البصرية بشكل كبير فى إظهار أسوان بشكل متطور يضاهى التطور فى مختلف دول العالم.

وكذلك تسليط الضوء على التراث الثقافى لأسوان لتعزيز الشعور بالهوية والانتماء، وإبراز التراث المادى وجعله فى متناول الجمهور على المستويين المحلى والإقليمى.

ويهدف مشروع الهوية البصرية إلى إظهار أسوان بشكل جديد يجمع بين عراقة الماضى وأصالة الحاضر، وأعمال مشروع "الهوية البصرية" تأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى ختام أسبوع الصعيد

ويعد مشروع الهوية البصرية تجسيد اللوحات الفنية التى تعبر عن تراث أسوان.على الجداريات والأسوار وواجهات المبانى والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى وسائل النقل والمواصلات والمراكب الشراعية وغيرها من أجل إبراز التراث والثقافات والفنون المتنوعة.

وتبذل الدولة المصرية، جهودا كبيرة على أرض الواقع من أعمال التطوير والتجميل لتحويل مدن المحافظة لبانوراما جمالية تبهر ضيوفها من الزائرين والسائحين، وبما يتواكب مع مشروع الهوية البصرية الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يجرى الاستعداد للمرحلة الثانية لمشروع الهوية البصرية بعد إنتهاء المرحلة الأولى له، والتى تضمنت وضع الهوية البصرية على الواجهات والمكونات الداخلية لمطار أسوان الدولى ومحطة السكك الحديدية، بجانب المنشآت الشرطية ووسائل المواصلات من سيارات السيرفيس والتاكسى بإجمالى 1623 سيارة، وأيضاً تحويل 879 سيارة منهم من إستخدام البنزين والسولار إلى الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى تركيبها على 129 من أشرعة المراكب الشراعية والفلايك، فضلاً عن الجداريات والمجسمات واللوحات الفنية فى الميادين العامة، والشوارع الرئيسية والأماكن التى تشهد إقبالاً من المواطنين والسائحين، وكانت قد بدأت الجهود فى المرحلة الأولى فور صدور توجيهات القيادة السياسية فى ختام " أسبوع الصعيد "، وخاصة من إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، علاوة على مجموعات وفرق العمل الفنية التطوعية من كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، ومدرسة الزخرفية الثانوية، وكذا الفنانين التشكليين، ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية إستكمال مشروع الهوية البصرية فى المواقع التى تشهد أعمال تطوير وتجميل وتحديث بمدن إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل السياحية وأسوان، على أن تكون بالطابع الأسوانى والتراثى والأثرى فى هذه المدن، بجانب قيام وزارة الإسكان بتنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء بوابات حضارية لأسوان على المداخل الرئيسية، بالإضافة إلى مدينة أسوان الجديدة، وكورنيش النيل الجديد.

كما تعمل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، بالتعاون مع جامعة أسوان، على تطوير الهوية الخاصة بمحافظة أسوان بما يتناسب مع قيمتها الثقافية والتاريخية.



إبراز التراث والثقافات والفنون المتنوعة



جانب من الهوية البصرية (1)



جانب من الهوية البصرية (2)