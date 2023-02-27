تعاون بين الشباب والرياضة والأزهر لتكثيف الحملات التوعوية لتأهيل الشباب

بدأت مديرية الشباب والرياضة ومنطقة شمال سيناء الأزهرية التجهيز لتكثيف الحملات التوعوية لتأهيل الشباب.

اعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه أستقبل إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، حسن صالح المعلاوى مدير الدعوة والإعلام الدينى بالأزهر، بمقر المديرية للتجهيز لتعزيز التعاون والمشروعات المشتركة.

أشار حسن صالح المعلاوى مدير الدعوة والإعلام الدينى بالأزهر، لأهمية دور وزارة الشباب والرياضة فى توعية الشباب ومشاركتهم المجتمعية، وغرس قيم الانتماء لديهم، والاستماع إلى رؤاهم ومشاركتهم فى صناعة القرار فى شتى المجالات، من خلال تعزيز الهوية الدينية والوطنية والعربية لدى الشباب والنشء، وألا يترك الشباب فريسة لأجندات تستهدف نزع هويتهم وتجويف عقولهم ووصم تراثهم وماضيهم.

وقال أنه سيتم تكثيف الحملات التوعوية المجتمعية لرفع الوعى لدى فئات الشباب، مؤكدا أن الأزهر وعلمائه مستمرون فى دورهم بالمشاركة فى هذه الحملات.

واشار مدير عام الشباب والرياضة، أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف يستهدف الوعى لدى الشباب والنشء ومنع محاولات خارجية من التلاعب بعقول الشباب واستقطابهم، وتعزيز هويتهم الوطنية.

وقال إنه تتواصل لقاءات برنامج الرواق الأزهرى للطفل والأسرة بعنوان "الدين والأخلاق " لافتا لعقد ندوة بمركز شباب الكوثر بمدينة الشيخ زويد بمشاركة أكثر من 65 طليع وطليعة، ويهدف البرنامج إلى، تصحيح المفاهيم لدى النش ء والشباب والاسرة بالقيم والأخلاقيات الدينية والانتماء والسلام بين الطلائع، نشر الفهم الصحيح لتعاليم الاسلام السمحة طبقا للمنهج الْأزهرى الوسطى والبعد عن المفاهيم المغلوطة.

أضاف أنه يأتى البرنامج فى إطار تعزيز التعاون والمشروعات المشتركة بين الأزهر ووزارة الشباب والرياضة لتعزيز التعرف بالقيم والأخلاقيات لدى الشباب والنشء، والذى يعد وسيلة للتواصل القادر على مواجهة التحديات المعاصرة، بإيمان راسخ وفكر سليم من خلال إقامة ورش عمل، وعقد مؤتمرات، وندوات مشتركة، وملتقيات فكرية وتوعوية لكافة فئات المجتمع.

يأتى ذلك توجيهات إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام المديرية، إشراف وتنفيذ إدارة تنمية النشء بالمديرية بقيادة عبد المقصود رمضان.