اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 فبراير 2023 11:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وتحذير من انهيارات أرضية..

تدهور الأوضاع فى البرازيل بسبب الفيضانات.. مصرع 65 شخصا و30 مفقودا.. فيديو

الإثنين، 27 فبراير 2023 10:33 ص
تدهور الأوضاع فى البرازيل بسبب الفيضانات.. مصرع 65 شخصا و30 مفقودا.. فيديو فيضانات - أرشيفية
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت سلطات ولاية ساو باولو البرازيلية تدهور الأوضاع فى البلاد بسبب الأمطار الغزيرة التى أدت إلى فيضانات، وتسببت فى مصرع 65 شخصا ونزوح أكثر من 2400 آخرين، وفقا لصحيفة "اوجلوبو" البرازيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة ولاية ساو باولو في بيان ليلا أنه تم تأكيد 65 حالة وفاة "من بينها" 21 رجلا و17 امرأة و 19 طفلا"، ولا يزال يتم البحث عن مفقودين، الذى وصل عددهم حتى الآن 30 شخصا.

وتلقت ساو سيباستياو، وهي منتجع شاطئي على بعد حوالي 200 كيلومتر من مدينة ساو باولو ، أكثر من 680 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة في نهاية الأسبوع الماضي، أي أكثر من ضعف ما كان متوقعًا للشهر بأكمله وأكبر حجم تراكمى فى البلاد.

وحذر المركز الوطني لرصد الكوارث الطبيعية (سيمادن) سكان منطقة ساو سيباستياو من احتمال حدوث "انهيارات أرضية متبقية" في الساعات القليلة المقبلة بسبب "أمطار متفرقة" متوقعة في المنطقة اليوم الاثنين.

على الرغم من أن "هذه الأحداث ليست واسعة الانتشار أو بنفس حجم أحداث نهاية الأسبوع الماضى.

واعترف حاكم ساو باولو، تارسيسيو دي فريتاس، الخميس، بأن نظام تنبيه السكان عبر الرسائل النصية لم يكن كافيًا لمنع المأساة، وأعلن عن تركيب صفارات الإنذار في مناطق الخطر وبناء منازل للمشردين.

ويرجع الخبراء هذا النوع من الأحداث المتطرفة إلى مزيج من تأثيرات تغير المناخ، ففى البرازيل يعيش 9.5 مليون شخص في مناطق معرضة للانهيارات الأرضية أو الفيضانات.


البرازيل

فيضانات البرازيل

الامطار الغزيرة

تغير المناخ

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة

جون كيرى يتوجه إلى البرازيل وبنما لبحث القضايا المناخية

الجمعة، 24 فبراير 2023 11:12 م

من الفيضانات للحرائق.. الكوارث الطبيعية تهدد دول أمريكا اللاتينية.. أمطار غزيرة تقتل 40 شخصًا فى البرازيل.. وتشريد أكثر من 800 مواطن فى باراجواى.. وتجدد الحرائق فى تشيلى مع انقطاع الكهرباء والمياه عن الآلاف

الجمعة، 24 فبراير 2023 12:30 ص

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات البرازيل لـ48 شخصا و56 فى عداد المفقودين.. فيديو

الخميس، 23 فبراير 2023 03:12 م

ملكة جمال البرازيل تطير إلى الغردقة للمشاركة فى مسابقة ملكات الجمال

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 10:47 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة