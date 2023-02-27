اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل اعتدى على سائق لسرقته قى الخليفة 15 يوما

الإثنين، 27 فبراير 2023 10:36 ص
تجديد حبس عاطل اعتدى على سائق لسرقته قى الخليفة 15 يوما كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سائق بالإكراه فى منطقة الخليفة.

 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام علىذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) بأنه حال سيره بالسيارة ملكه "أجرة- تاكسى" بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم، استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم ، وفور الوصول فوجئ بقيامه بتهديده باستخدام سلاح أبيض  "مطواة" كانت بحوزته والاستيلاء منه على مبلغ مالى.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة القسم).

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (مبلغ مالى"من متحصلات الواقعة"- سلاح أبيض).. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين، وقيامه بارتكاب الواقعة ، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات واقعة سرقة آخري بسؤال المجنى عليه الثانى، تعرف على المتهم واتهمه بإرتكاب الواقعة، وقرر بعدم سابقة تحريره محضراً بالواقعة.


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