اليوم.. افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله بعد تطويره وترميمه

كتب محمد أسعد

تفتتح مساء اليوم، وزارة السياحة والآثار مسجد الحاكم بأمر الله بعد الانتهاء من تطويره وترميمه.

وتضمنت أعمال ترميم مسجد الحاكم بأمر الله أحد أهم المساجد الجامعة، معالجة الواجهات الداخلية للمسجد واستكمال المرحلة النهائية لمعالجة الرطوبة والأملاح بحوائط المسجد، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق والتي تضمنت دهانات الأعمال الخشبية والمنبر ومعالجة رخام المحراب، وشبكة الكهرباء وتركيب مشكاوات الجامع.