" التغيرات المناخية وتداعياتها" ندوة بمركز النيل للإعلام بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أطلق مركز النيل للاعلام ندوة توعوية بعنوان (التغيرات المناخية وتداعياتها) ،وذلك بغرض حشد جهود المجتمع المدني للمشاركة في التحضيرات الجارية لاستضافة قمة المناخ، التي تُعقد لأول مرة في مصر ، وخلق حوار بين كافة الأطراف المعنية، سواء الأجهزة الحكومية أو المؤسسات الأكاديمية أو المنظمات غير الحكومية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر القادم .

وقالت إيمان إمام مدير مركز النيل للإعلام بسوهاج ، أن الندوة حاضر فيها الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق والمستشار العلمى للمحافظة و الدكتورة منى المملوك مدير عام بمديرية الزراعة والمتحدث حول التغيرات المناخية وعبداللاه دبور مدير المعلومات السابق بالتربية والتعليم والشيخ رجب وزير مدير الدعوة بمنطقة وعظ سوهاج .

وتناول اللقاء تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعى وتوعية الحضور بأهمية تفادى الاوبئة والامراض التى تصيب الزرع عن طريق الحرص على اكساب الارض بالمخصبات والاسمدة وإتباع ارشادات الارشاد الزراعى وتطرق اللقاء لأهمية البحث العلمى فى مجال البيئة والاهتمام بالابحاث التى تواجه التغير المناخى وحث النشئ فى المدارس على أهمية البيئة وغرس الوعى البيئى لدى الاطفال منذ الصغر

كما تناولت الاسباب التى من شأنها احداث تغيرات مناخية فى محافظة سوهاج وجاء القطاع الزراعى على رأسها بسبب غاز الميثان والمخلفات الزراعية ولفت النظر لكيفية مواجهة ذلك الى جانب سلوك المواطنين من خلال التشديد على ثقافة الترشيد فى الكهرباء ونشر ثقافة اعادة التدوير وكيفية التخلص الامن من المخلفات الصلبة.