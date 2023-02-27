الملك تشارلز يتخلى عن تقليد عمره 260 عاما فى حفل التتويج.. اعرف التفاصيل

كتبت ريهام عبد الله

يستعد الملك تشارلز، ملك بريطانيا، لكسر تقليد عمره 260 عاما، فى حفل تتويجه المقرر تنظيمه مطلع شهر مايو المقبل، إذ قرر عدم استخدام العربة الذهبية للتحرك من قصر باكنجهام إلى دير ويستمنستر أبى، ضمن مراسم التتويج فى 6 مايو القادم.

وخلافًا للتقاليد، سيسافر الزوجان الملكيان بدلاً من ذلك إلى الحفل فى مركبة أخرى، ومن بين اختياراتهم تأتى مركبة غالبًا ما يستخدمونها للسفر من أجل افتتاح برلمان الدولة أو قد يختارون سيارة أكثر راحة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



العربة الذهبية

الملكة اليزابيث استخدمت العربة الذهبية فى التتويج

استخدمت الملكة إليزابيث العربة الذهبية للسفر لتتويجها عام 1953، لكنها قالت فى عام 2018 إن الرحلة كانت "مروعة"، وأضافت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية: إن "عربة الدولة الذهبية، رغم جمالها، لم تكن وسيلة مريحة لركوبها".

فيما قال خبراء ملكيون إنه من المرجح أن يستمر أفراد العائلة المالكة فى استخدام عربة تقليدية، بدلاً من السيارات الكلاسيكية، كإشارة إلى والد الملك الراحل، الأمير فيليب.

قال الدكتور جورج جروس، الزميل الزائر فى علم اللاهوت فى كينجز كوليدج لندن والمؤسس المشارك لمشروع التتويج البريطاني، إن الملك والملكة يمكن أن يوجهوا التكريم إلى دول الكومنولث فى اختيارهم، وتابع: "يمكن أن يستخدموا عربة اليوبيل الألماسى، التى تم بناؤها فى أستراليا وبالتالى دمج عنصر آخر من الكومنولث فى الحدث."



الملك تشارلز

الملكة الراحلة وصفت الرحلة بأنها مروعة

على الرغم من افتقارها إلى المتعة، تحملت الملكة الراحلة، رحلة ذهاب وعودة استغرقت ساعتين وأربعة أميال ونصف من الدير، للتأكد من أنها ودوق إدنبرة يمكنهما التوجّه إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص المحبوبين.

كما استخدمتها فى احتفالاتها باليوبيل الفضى والذهبي، والعربة تم تنفيذها فى عام 1760، واستخدمها الملك جورج الثالث، لأول مرة، ثم استخدمت العربة الملكية فى كل تتويج لملوك بريطانيا من جورج الرابع وما بعده.