المشدد 10 سنوات لمتهمين و5 لآخرين لشروعهم فى قتل شخصين بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ي.ا" و"ع.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة ألف جنيه كما عاقبت المتهم "ر.ع" و"ص.ي" بالسجن 5 سنوات وغرامة ألف جنيه والمتهم 'ع.ع" بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهم بالشروع في قتل المجنى عليه "ع.ع"و"ع.ا.ر" وإحراز أسلحة آلية بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد إصابة المجنى عليهما بطلقات نارية وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بين الطرفين قام خلالها المتهمين بإطلاق النار على المجنى عليهما وإصابتهما ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ع.س.ا" بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة عن قيام المتهم بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح والذخيرة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.