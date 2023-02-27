الحبس سنة مع الشغل لمتهم بإحراز سلاح نارى وذخيرة فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ع.س.ا" بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة عن قيام المتهم بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح والذخيرة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ف.ا" بالسجن 5 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ا.ن" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره فى الطريق العام اعترضه المتهم وقام بتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته واستولى منه على متعلقاته الشخصية وفر هاربا وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.