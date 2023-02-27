الكهرباء: تشغيل 17 محطة دائمة لتأمين التغذية الكهربائية فى "الدلتا الجديدة"

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارى العمل على تشغيل الـ 17 محطة محولات الدائمة لتأمين التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح المليون و 200 الف فدان بالدلتا الجديدة نهاية العام الجاري بالكامل\.

ولفت إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تستهدف الانتهاء من هذه اﻷعمال قبل الموعد المحدد لها لتتمكن الدولة من سرعة البدء فى هذا المشروع القومى الهام.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاون مع المقاولين يسابقون الزمن لسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة تأمين التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح 2 مليون و 200 ألف فدان زراعى بالدلتا الجديدة ، كاشفة أن التكلفة اﻹجمالية لتأمين التغذية الكهربائية للمشروع تبلغ حوالى 20 مليار جنيه يتم تمويلهم من المشروعات اﻻستراتجية لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة باعتباره أحد أهم المشروعات القومية.

وأوضح المصدر، أنه تم تشغيل 6 محطات محولات متنقلة لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق التي سيتم زراعتها خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من إنشاء محطات المحولات الدائمة ، موضحا أن تأمين التغذية الكهربائية لدلتا الجديدة يستهدف إنشاء 17 محطة محولات كهرباء جديدة 8 منهم 220 كيلو فولت و الباقى 66 كيلو فولت بمنطقتى الحمام و رشيد، موضحة أن هذه المحطات هدفها توصيل التيار الكهربائي لـ 8 محطات رفع مياه منقسمين فى الحمام و رشيد.