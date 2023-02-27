اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 فبراير 2023 07:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: تشغيل 17 محطة دائمة لتأمين التغذية الكهربائية فى "الدلتا الجديدة"

الإثنين، 27 فبراير 2023 06:00 ص
الكهرباء: تشغيل 17 محطة دائمة لتأمين التغذية الكهربائية فى "الدلتا الجديدة" وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارى العمل على  تشغيل الـ 17 محطة محولات الدائمة لتأمين التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح المليون و 200 الف فدان بالدلتا الجديدة  نهاية العام الجاري بالكامل\.
 
ولفت إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تستهدف الانتهاء من هذه اﻷعمال قبل الموعد المحدد لها لتتمكن الدولة من سرعة البدء فى هذا المشروع القومى الهام.
 
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاون مع المقاولين  يسابقون الزمن لسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة تأمين التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح 2 مليون و 200 ألف فدان زراعى بالدلتا الجديدة  ، كاشفة أن التكلفة اﻹجمالية لتأمين التغذية الكهربائية للمشروع تبلغ حوالى 20 مليار جنيه يتم تمويلهم من المشروعات اﻻستراتجية لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة باعتباره أحد أهم المشروعات القومية.
 
وأوضح المصدر، أنه تم تشغيل 6 محطات محولات متنقلة  لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق التي سيتم زراعتها خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من إنشاء محطات المحولات الدائمة ، موضحا أن تأمين التغذية الكهربائية لدلتا الجديدة يستهدف إنشاء 17 محطة محولات كهرباء جديدة 8 منهم 220 كيلو فولت و الباقى 66 كيلو فولت بمنطقتى الحمام و رشيد، موضحة أن هذه المحطات هدفها توصيل التيار الكهربائي لـ 8 محطات رفع مياه منقسمين فى الحمام و رشيد.
 
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

الدلتا الجديدة



الموضوعات المتعلقة

وزارة الكهرباء تستعد للشهر الكريم.. ملاحقة سارقى التيار بهدف "زينة رمضان" ورفع حالة الطوارئ.. والمتحدث باسم الوزارة: اتخذنا الاحتياطات كافة لتأمين التغذية الكهربائية خلال الشهر المعظم

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 09:00 ص

وزير الكهرباء يفتتح المعرض الاستعادى للفنان أحمد نوار بمجمع الفنون

الإثنين، 20 فبراير 2023 07:47 م

وزير الكهرباء يستقبل رئيس مجموعة المساع السعودية لبحث سبل التعاون

الإثنين، 20 فبراير 2023 12:49 م

وزير الكهرباء يستقبل النائب الأول لوزير الطاقة الأوزباكستاني لبحث سبل التعاون

الأحد، 19 فبراير 2023 01:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة