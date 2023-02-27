السيطرة على حريق محدود فى المدينة الجامعية للبنين بأسوان دون إصابات

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

سيطرت الحماية المدنية بأسوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، على حريق محدود شب داخل المدينة الجامعية للبنين بجامعة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحريق وتم السيطرة على الموقف.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل المدينة الجامعية للبنين بجامعة أسوان، بمنطقة أبو الريش شمال مدينة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحريق وتم السيطرة على الموقف.

وتبين من التحريات الأولية، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى فى كمية من الأخشاب خاصة بأعمال صيانة داخل مدينة أبوالريش بأحد الطوابق الأرضية، وتم إخماد النيران قبل امتداداها لسكن الطلاب، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.