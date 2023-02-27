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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج الترامادول في مدينة نصر

الإثنين، 27 فبراير 2023 01:58 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج الترامادول في مدينة نصر المستشار حسن فريد رئيس المحكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهم بترويج مخدر الترامادول بمدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.
 
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 17120 لسنة 2022 ثالث مدينة نصر، أن المتهم في يوم 17 أكتوبر الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الترامادول.
 
وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أنه ونفاذًا للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، انتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 130 قرصا يشبهوا جوهر مخدر الترامادول وبمواجهته أقر بإحرازهم في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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