الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد خالد الدمرداش؛ للتعزية في وفاة والدة حرم الدكتور محمد عبد العاطي، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.