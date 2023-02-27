اليوم السابع
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الإثنين، 27 فبراير 2023 02:41 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الإثنين، 27 فبراير 2023 01:05 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد خالد الدمرداش؛ للتعزية في وفاة والدة حرم الدكتور محمد عبد العاطي، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

مندوب للتعزية

رئاسة الجمهورية



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