الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد خالد الدمرداش؛ للتعزية في وفاة والدة حرم الدكتور محمد عبد العاطي، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالإثنين، 27 فبراير 2023 01:05 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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