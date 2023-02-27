الداخلية تكشف غموض عدد من جرائم السرقة وتضبط اللصوص

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة القليوبية)، وبحوزتها (مبلغ مالى – حافظة نقود – هاتف محمول) مجهولين المصدر بمواجهتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "النشل"، وأقرت بارتكابها 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات من متحصلات وقائع السرقة وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة بنى سويف)، وبحوزتهما (2 جوال بداخلهما كمية من الأسلاك الكهربائية)بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة المضبوطات بقصد بيعها.

تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة عداد المياه الخاص به من محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (عداد الميـــاه المُستولى عليه، الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات، كما أضافا بارتكاب عدد (6) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المٌستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) تم ضبطه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه الكائنة بدائرة القسم، وسرقة أجهزة كهربائية من داخلها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المٌستولى عليها لدى عميله "سئ النية" (مالك مخزن خردة- كائن بدائرة القسم) وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من ( إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم ) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص وبصحبته آخر يستقلان سيارة بخطف حقيبة اليد الخاصة بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وأنها بحيازة (نجله - مقيم بذات العنوان) وبمواجهة نجله قرر بقيامه بتسليم السيارة لكلًا من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية " – مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة فى ارتكاب الوقعة، وبحوزتهما (متعلقات شخصية خاصة بالمبلغة)، وبمواجهتهما أقروا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما، وقيامهما بارتكاب واقعتى سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط (حقيبة يد – مبلغ مالى) من متحصلات وقائع السرقة، وأضافا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة.