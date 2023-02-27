الخارجية الصينية: نحافظ على التواصل مع جميع أطراف النزاع الروسي- الأوكراني

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الاثنين أن الصين تحافظ بشكل مستمر على التواصل مع جميع الأطراف في النزاع الروسي- الأوكراني.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية -خلال إفادة صحفية- "إن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح للغاية، والذي يتلخص في تعزيز محادثات السلام والعمل من أجل تسوية سياسية، لقد حافظنا على التواصل مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك أوكرانيا"، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني.



تأتي هذه التصريحات توضيحا لإمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وكان زيلينسكي قد صرح يوم 24 فبراير بأنه يعتزم لقاء نظيره الصيني.



وفي الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسي في أوكرانيا، أوضحت وزارة الخارجية الصينية موقفها من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، ونشرت وثيقة تتكون من 12 نقطة، وقال زيلينسكي إنه لا يحب كل نقاط خطة السلام الصينية، مضيفا أنه يمكن العمل مع الجانب الصيني على بعض هذه النقاط.