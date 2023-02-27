الحبس سنة للاعب كرة بنادٍ شهير لتزويره ختم نقابة المهن الرياضية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام ، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بالحبس لمدة سنة للمتهم " إ.ع.أ" لاعب كرة قدم، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في تزوير محرر رسمي منسوب الي نقابة المهن الرياضية .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 840 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار ضباط فرع البحث الجنائى بإدارة مباحث الأحوال المدنية بقيام المتهم بالاشتراك في تزوير محرر رسمي بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أنه أثناء قيام المدعو " أ.ح" طالب، لتقديم استمارة بطاقة رقم قومي لتغير المهنة من طالب الي لاعب كرة قدم بمركز اصدار البطاقات بكرموز ، وقدم الاستمارة الخاصة ببطاقة الرقم القومي بختم النقابة العامة للمهن الرياضية ، وكذلك خطاب موجة الي فرع إدارة البحث وعليه ختم نقابة المهن الرياضية وبالاطلاع علي استمارة بطاقة الرقم القومي ، تبين أن الختم الخاص بنقابة المهن الرياضية غير صحيح ومزور ووضع عليه علامة مائية ليست صحيحة ، وبالتحري تبين أن المدعو غير مقيد بسجلات النقابة، ولم يسدد اي رسوم للنقابة، وكذلك توقيع موظف النقابة غير صحيح ، وبمواجهته أقر بقيام المتهم " إ.ع.ا" لاعب كرم قدم، بأحد أندية الدوري الممتاز ، أثناء الالتقاء به باحد الأندية الشهيرة بالإسكندرية، قام بابهمه علي قدرته إنهاء إجراءات وختم بطاقة الرقم القومي الخاصة به ، من النقابة العامة للمهن الرياضية ، بمقابل مبلغ مالي 5 الاف جنيه وقام بختم البطاقة علي النحو المبين بالتحقيقات .

وتبين من التحقيقات أن " ا.ح" طالب ، حسن النية ولا يعلم شيئا عن واقعة التزوير وأن المتهم هو من قام بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.