إحالة أوراق مقاول تشطيبات للمفتى لقتله شخصا رفضه خطبته لابنته بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمود طه سالم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركي، والمستشار خالد محمد عبد الفتاح، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى، بالاعدام شنقا للمتهم "ا.ا.ا" مقاول ، لاتهامه بقتل المجنى عليه "س.ف.ا".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 4724 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بالعثور على جثة المجنى عليه بها عدة طعنات بمنطقة نائية بدائرة القسم .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محربك بك، أن التحريات أكدت، أن المتهم " ا.ا.ا" مقاول تشطيبات، أنه بيت النية وعقد العزم على قتل المجنى عليه " س.ف.ا" وأعد لذلك سلاح أبيض سكين، واستأجر سيارة وتوجه لمكان تواجد المجنى عليه، والذى تربطه علاقة مصاهرة وبعد أن أصر المجنى عليه، إنهاء تلك العلاقة وعند مقابلته المتهم بالمجنى عليه، ثم استدرجه لاستقلال السيارة رفقته واقتياده إلى مكان نائي بعيد عن المارة، وقام بالتعدى عليه ضربا وذبحا بالسلاح الأبيض السكين، قاصدا من ذلك قتله وتركه وفر هاربا .

وتبين من التحقيقات، ومن أقول نجلة المجنى عليه، أنها قررت بسبق خطبتها من المتهم وعدم رغبتها فى الاستمرار لعدوانية سلوكه مع أهلها، وأنه بتاريخ الواقعة بعد علم المتهم بأن المجنى عليه لا يرغب فى استمرار خطبته فقرر ارتكاب الواقعة وقتل المجنى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته الى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت قررها بعد إحالة أوراق المتهم الي مفتي الديار المصرية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامه وباجماع الآراء أصدرت حكمها بالاعدام للمتهم