التعليم تتيح التقدم للعمل بلجان الإدارة وكنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2023

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار حرص التعلم الفني بالوزارة على حسن سير العمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 ( الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) ، وبناء على تعليمات رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بتحقيق أكبر قدر من العدالة داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بالتعليم الفني خاصة في مسألة الإحلال والتجديد داخل اللجان ، تقرر ما يلي :

- الإعلان عن التقدم لقبول أعضاء جدد للعمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة اعتبارا من اليوم الاثنين 27 فبراير 2023 وحتى الخميس 2 مارس 2023 على أن يتم عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين يومي الأحد والاثنين 5 و 6 مارس 2023 ويتم الإعلان عن نتيجة المقابلات يوم الاربعاء 8 مارس 2023 .

- مراعاة التجديد السنوي بنسبة لا تقل عن 30% من العاملين باللجنة من الاقدم الى الاحدث لكل فئة من الفئات التالية :

- الأعضاء الأقل كفاءة في العمل واقل تعاونا مع الزملاء ورؤساء العمل وذلك بناءا على التقييم الذي يتم بمعرفة رئيس الحجرة وموافقة رئيس اللجنة في العام السابق في ضوء المحاضر التي تم تحريرها في شأنهم وتوقيعهم بالعلم

- الاعضاء غير الملتزمين بنظم وضوابط العمل باللجنة والمتسببين في الاخطاء اثناء سير العمل باللجنة خلال العام الماضي ، على أن تكون هذه الأخطاء مثبتة بمحاضر فعلية تم تحريرها اثناء الواقعة وتوقيعهم عليها بالعلم على ان يتم افادة الوزارة بتشكيل اللجنة عن العام الماضي 2022.