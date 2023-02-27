"الأغذية العالمى": الوضع فى "هاتاى" بتركيا بعد الزلزال يبدو كنهاية العالم

وقال بيزلي ، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إن أحياء بأكملها دُمرت فيما هُدمت المنازل وأُغلقت المدارس والمحال وتمزقت الحياة في ظل دمار لا يمكن تصوره.

وذكر المركز أن نحو 18 مليون شخص بأنحاء جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا تضرروا بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في السادس من فبراير وسلسلة الزلازل والهزات الارتدادية اللاحقة، وأدت الزلازل إلى مقتل عشرات الآلاف وفقدان ملايين الناس لمنازلهم وسبل عيشهم وممتلكاتهم.

وكان المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، قد زار أنطاكيا، التي عانت من خسائر كبيرة في الأرواح والدمار الهائل لتصبح الآن شبه مدينة أشباح، حسب وصفه، وقال "إن العالم حشد الجهود بسرعة لدعم الناس إلا أنهم سيظلون يشعرون بآثار الزلازل لأشهر وسنوات مقبلة، كما زار "بيزلي" مخيم (بوينيوجوم) للقاء الأسر النازحة التي تحولت منازلهم إلى أنقاض".