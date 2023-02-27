استمرار تنفيذ برنامج رواق الطفل والأسرة بمركز شباب بنى عامر فى الزقازيق

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالشرقية ، استمرار فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الرواق الأزهري، والمُقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية، تحت عنوان "الدين والأنشطة الرياضية"، وذلك من مركز شباب بني عامر، التابع لإدارة شباب الزقازيق شرق، وبحضور 50 شاب وفتاه من الطلائع أعضاء مركز الشباب، والذي يأتي في إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام الشيخ محمد سعيد عضو لجنه الوعظ والإرشاد في المحافظة، بتقديم ندوة دينية بعنوان "الدين والأنشطة الرياضية"، تم خلالها توضيح أهمية ممارسة الرياضة في حياتنا اليومية للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية، وكيف حث الإسلام علي الاهتمام ببناء وإعداد جيل قويٍّ قادر علي بناء الوطن.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري، هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع وذلك من خلال القاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.

بدوره، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

أشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالشرقية في تنفيذ برنامج الرواق الأزهري والذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على التساؤلات التي تدور في اذهانهم وتوجيههم الي الطريق الصحيح.