إلغاء عشرات الرحلات الجوية فى ألمانيا بسبب "إضراب تحذيرى"

أ.ش.أ

تسبب "إضراب تحذيري" في إلغاء أو تحويل جميع الرحلات الجوية تقريبا في مطار كولونيا بون الألماني ومعظم الرحلات في دوسلدورف المجاورة اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتيد برس، أن الإضرابات أثرت أيضا على وسائل النقل المحلية ومرافق الرعاية النهارية والإدارة المحلية في المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا.

وقال مطار كولونيا بون إن جميع الرحلات الـ 136 المخطط لها في اليوم، باستثناء رحلتين، لن تغادر أو تصل إلى هناك. وفي دوسلدورف، كان من المتوقع إجراء 89 رحلة فقط من أصل 330 رحلة مخطط لها كما هو مقرر، مع إلغاء معظم الرحلات المتبقية.

يأتي "الإضراب التحذيري" ليوم واحد من جانب موظفي أمن المطار وسط محادثات صعبة بشأن الأجور لموظفي الحكومة الفيدرالية والبلدية في ألمانيا وموظفي أمن المطارات.

ومن المقرر أن تؤثر الإضرابات التي تم التخطيط لها يوم الاثنين على الحافلات والترام في أجزاء من ولاية شمال الراين وستفاليا الغربية ، بالإضافة إلى مراكز الرعاية النهارية للأطفال وغيرها من الخدمات.

وتسعى النقابات إلى زيادة رواتبها بنسبة 10.5%، بينما عرض أرباب العمل حتى الآن زيادة إجمالية قدرها 5٪ على مرحلتين ومدفوعات لمرة واحدة تبلغ 2500 يورو (2630 دولارا) لكل موظف - وهو ما رفضته النقابات باعتباره غير كاف.