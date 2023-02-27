إصابة 3 أشخاص بحالات تسمم لتناولهم وجبة فاسدة فى الجيزة.. اعرف التفاصيل

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم نتيجة تناول وجبة فاسدة داخل شقتهم بشارع هيكل بجوار مستشفى أم المصريين بدائرة قسم شرطة الجيزة وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد يفيد بوجود حالات تسمم غذائى بمنطقة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحـــص إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بحالات تسمم نتيجة تناول وجبة فاسدة جرى نقلهم إلى مستشفى أم المصريين لتلقى العلاج اللازم وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.