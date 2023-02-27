اليوم السابع
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إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة نوافذ وأبواب العقارات بمدينة نصر

الإثنين، 27 فبراير 2023 10:01 م
إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة نوافذ وأبواب العقارات بمدينة نصر كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مدينة نصر، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، كونا تشكيل عصابى لسرقة نوافذ وأبواب من داخل العقارات وبيعها لتاجر خردة.

وضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) .. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان ، وبحوزتهما (باب حديدى  -  3 مفك - ذرادية - مفتاح إطارات السيارات) ، وبمناقشتهما إعترفا بقيامهما بسرقة الباب الحديدى من داخل أحد العقارات بدائرة القسم ، كما أضافا بقيامهما بسرقة (7 نوافذ وباب "ألوميتال" - 4 أبواب حديدية ، جهاز "شفاط")، وبيعهم لعميلهما " سيئ النية " (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر – له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها عدا "الأبواب الحديدية"، وبمواجهته أيد ما سبق،  وأضاف بتقطيع الأبواب الحديدية لأجزاء صغيرة وبيعها.

 

 


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