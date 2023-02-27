إجراء قرعة لتوزيع 50 بيتا ريفيا بقرية الخرطوم فى الوادى الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد عن إجراء قرعة علنية، اليوم الإثنين، بمقر ديوان المركز، لتوزيع 50 بيتا ريفيا بقرية الخرطوم التابعة للمركز، وذلك ضمن خطة مشروع القرى النموذجية بالمحافظة، وذلك بعد استيفاء المستندات المطلوبة وتوفر الاشتراطات اللازمة طبقًا لقرار المحافظ فى هذا الشأن، حيث أجريت القرعة تحت إشراف نائب أول وثانى المركز واللجنة المختصة.

وقال جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة، أن هذا المشروع، يأتى فى تنفيذ توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، بالتوسع فى مشروعات التوطين والجذب السكانى على مستوى قرى المحافظة، حيث تم الإعلان عن طرح 50 منزل ريفى لأبناء قرية الخرطوم وأجريت القرعة على 66 شخص من الذين توافرت فيهم الشروط وجرى تنفيذ القرعة العلنية بينهم.

وأوضح المتولى، أنه سبق الإعلان عن شروط التقديم للحصول على منزل ريفى وهى تتمثل فى أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، أو من المقيمين بها منذ 5 سنوات، وأن يكون السن متراوحًا بين 20 إلى 40 سنة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل دراسى "متوسط على الأقل" وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية أو معفى منها طبقا للقانون.

وأضاف "المتولى"، أنه يجب إلا يكون المتقدم مستفيدًا من نظام وضع اليد أو التأجير مقابل انتفاع من صندوق استصلاح الأراضى أو الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية أو أية مشروعات للخريجين بكافة أنواعها وألا يكون حاصلا على مشروع تاكسى أو بيت ريفى أو أرض أو شقة تخص المحافظة أو الاسكان الاجتماعى أو شطب بيتك وألا يكون له سجلا تجاريا يفيد بممارسته نشاطا تجاريا وألا يكون حكم عليه فى قضية مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره ويثبت ذلك من خلال صحيفة جنائية.