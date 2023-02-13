محافظ الوادي الجديد: بدء تحصيل رسوم توصيل المياه من 32 ألفا و392 عميلا بالخارجة

ومن جانبها، أعلنت شركة مياه الشرب بالوادى الجديد، أنه تم تدريب المحصلين القائمين على منظومة التحصيل بمركز الخارجة على كيفية اصدار الفواتير وأنظمة المحاسبة، والتأكيد على أهمية المرور الدوري لقراءة القيم الفعلية لاستهلاك العملاء وتسجيلها؛ لتلافي أي أخطاء أو مشكلات لتراكم القراءات بالعداد أو عدم المحاسبة عليها.

وكان محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إجتماعًا مؤخراً بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد و وفد الشركة؛ لبحث إجراءات تسليم محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالخارجة والداخلة.

واستعرض المحافظ خطة أعمال الاستلام حيث تم الانتهاء من استلام محطات مياه الشرب بمدينة الخارجة وجاري تسليم محطات الصرف الصحي، تمهيدًا لبدء إجراءات إستلام محطات مدينة موط وتسكين العاملين المقبولين بالوظائف التي تم الإعلان عنها.

ووجه الزملوط باستلام الشركة أعمال تحصيل رسوم المياه اعتباراً من يناير القادم على أن يتم ذلك من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة؛ تيسيرًا على المواطنين. وتخصيص أرض لإنشاء مقر إداري ومخازن للشركة.