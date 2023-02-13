محافظ الوادي الجديد: بدء تحصيل رسوم توصيل المياه من 32 ألفا و392 عميلا بالخارجة

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن بدء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بتحصيل رسوم مياه الشرب بمركز الخارجة، والذي يضم 32392 عميلا من بينها الهيئات الحكومية، عقب الاستلام الفعلي للمرفق من الوحدة المحلية، مؤكداً على أنه جارى نقل أصول المرفق بباقي مراكز المحافظة لتبعيةالشركة، واستلام أعمال التحصيل والإشراف والصيانة وغيرها.
ومن جانبها، أعلنت شركة مياه الشرب بالوادى الجديد، أنه تم تدريب المحصلين القائمين على منظومة التحصيل بمركز الخارجة على كيفية اصدار الفواتير وأنظمة المحاسبة، والتأكيد على أهمية المرور الدوري لقراءة القيم الفعلية لاستهلاك العملاء وتسجيلها؛ لتلافي أي أخطاء أو مشكلات لتراكم القراءات بالعداد أو عدم المحاسبة عليها.
وكان محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إجتماعًا مؤخراً بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد و وفد الشركة؛ لبحث إجراءات تسليم محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالخارجة والداخلة.
واستعرض المحافظ خطة أعمال الاستلام حيث تم الانتهاء من استلام محطات مياه الشرب بمدينة الخارجة وجاري تسليم محطات الصرف الصحي، تمهيدًا لبدء إجراءات إستلام محطات مدينة موط وتسكين العاملين المقبولين بالوظائف التي تم الإعلان عنها.
ووجه الزملوط باستلام الشركة أعمال تحصيل رسوم المياه اعتباراً من يناير القادم على أن يتم ذلك من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة؛ تيسيرًا على المواطنين. وتخصيص أرض لإنشاء مقر إداري ومخازن للشركة.
وكانت محافظة الوادى الجديد، أعلنت عن الاستعداد لنقل أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحى من الوحدات المحلية إلى فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى (37) مليون جنيه وذلك بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بفرع الشركة .
قال اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم انه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خدمية في مجال الصرف الصحي بتكلفة تصل إلى حوالى 255 مليون جنيه كما جرى الانتهاء من تنفيذ محطات صرف صحي متكامل لعدد (5 قرى) لكل مركز بتكلفة 15 مليون وهى ( قري ناصر الثورة بالخارجة – عدن بباريس – قرية مرزوق ببلاط – الشيخ مفتاح بالداخلة – قرية عبد المجيد الجغيل بالفرافرة ) كما جرى تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لمدينة الخارجة بتكلفة 240 مليون.
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