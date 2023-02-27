أوكرانيا تعلن حالة "تأهب جوي" بعدة مناطق للتصدى لقصف روسي بالمسيرات

وكالات

قالت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، الاثنين، إنه تم إعلان حالة التأهب لغارات جوية مرتقبة في عدة مناطق وأقاليم بأوكرانيا.

وأضافت الوكالة أن خريطة التنبيه الجوي عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية بأوكرانيا، تظهر إعلان التأهب لغارات جوية في مناطق جيتومير، و تشيركاسي، ودنيبروبيتروفسك، وخاركوف.

من جانبها قالت الإدارة العسكرية في أوكرانيا إن الدفاعات الجوية تتصدى لتهديد جوي فيما يبدو أنها هجمات روسية بمسيرات

وأكد حاكم إقليم تشيرنيهيف فياتشيسلاف تشاوس أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة.