أوقاف الأقصر تنتهى من حملات نظافة المساجد استعدادًا لاستقبال شهر رمضان..صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر ، عن إنهاء أسبوعين من حملات التعقيم والتجميل للمساجد، قبل قدوم شهر رمضان المبارك، والتي انطلقت بدءاً من 13 فبراير الجارى بكافة مساجد الأقصر، حفاظاً على الصحة العامة للعاملين بالمساجد والمواطنين المترددين عليها، وذلك فى إطار الدور الديني والوطني والإجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، لـ"اليوم السابع"، أنه تم على مدار الأسبوعين الماضيين إجراء حملات مكثفة لتعقيم المساجد بكافة إدارات المحافظة والتى تشمل ما يلي:- (بندر الأقصر – الزينية – القرنة – إسنا – النمسا – الطود – البياضية)، بأكثر من 50 مسجداً حتى الآن، وذلك بناءاً على تعليمات الوزارة بمناسبة قرب إستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر، للحفاظ على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، مشدداً على مديرى الإدارات والعاملين بالمساجد بذل الجهد فى سبيل هذا الأمر.

وأوضح وكيل أوقاف الأقصر، أنه انطلقت تلك الحملات للتأكيد على أهمية نظافة المساجد وظهورها بالمظهر اللائق, فالمسجد عنوان النظافة والجمال، وأن خدمة بيوت الله (عز وجل) وعمارتها والاهتمام بها وبروادها شرف لنا جميعًا, وأن الدين والحضارة والرقي والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة والجمال.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه وضعت مديرية أوقاف الأقصر خطتها لإستقبال شهر رمضان، والتى تشمل تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لإستقبال شهر رمضان، وتحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وصلاة عيد الفطر المبارك.